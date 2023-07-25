Turistleri taşıyan midibüse hafriyat kamyonu çarptı: 8 yaralı
Kaynak: DHA
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne hafriyat kamyonunun çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Erhan Karagöz’ün (41) kullandığı yabancı turistleri taşıyan tur midibüsüne, dönüş sırasında karşı yönden gelen Olgun Özgül (59) yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 8 turist yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.