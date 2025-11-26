Turizm amaçlı konutlara yeni düzenleme: 100 bin lira ceza uygulanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kiralanan konutların tanıtımında gerçeği yansıtmayan bilgi tespit edilmesi hâlinde belge sahibine 100 bin lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kiralanan konutlara ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için tek izin belgesi düzenlenmesi hâlinde, konutların konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine dair yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya ve internet sitesi üzerinden yapılan tanıtımlarda kullanıcıyı yanıltıcı bilgilere yer verilmesi durumunda uygulanacak idari yaptırımlar yeniden belirlendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; düzenlemede konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının ya da kullanıcıları aldatıcı tanıtımlar yapıldığının tespiti hâlinde belge sahibine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bu hüküm, yönetmelikte yer alan ve konutlarda fiziksel olarak bulundurulması zorunlu şartların yerine getirilmemesine ilişkin yaptırımları kapsamıyor.

Yeni düzenleme, "turizm amaçlı kısa dönem kiralamalarda gerçeği yansıtmayan tanıtımlar nedeniyle tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi ve işletmeler için daha net bir yaptırım çerçevesi oluşturmayı" hedefliyor.

Yönetmelik yürürlüğe girdi; hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı uygulayacak.