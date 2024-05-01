Turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde %5,4 arttı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre turizm geliri, birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 arttı ve 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 21’i Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, verileri değerlendirirken "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik. Yıl sonu hedefi olan 60 milyon ziyaretçi hedefine uyumlu şekilde ilerliyoruz" dedi.