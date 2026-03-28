Turizm tesisi için koya kepçe

İlayda SORKU

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’teki Osmanağa Koyu’nda planlanan turizm tesisi projesi için yıkım başladı. Koruma statüsündeki koya iş makineleri girdi, inşaat süreci başlatıldı.

Önceki gün plaj alanına kepçeler sokuldu, yapılan müdahale sırasında kıyıda tahribat oluştu. Dün ise bölgeye kamyonlar dolusu tahta malzeme getirildi ve tesis için inşa çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 15 dönümlük orman arazisini kapsayan alanın, Fethiye-Göcek özel çevre koruma bölgesi içinde yer aldığı ve 3. derece doğal sit statüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca bölgenin endemik günlük ağaçlarına ve balıkların yumurta bıraktığı sazlık alanlara ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Yaşam savunucuları, koruma altındaki bir bölgede yürütülen çalışmaların ekosisteme zarar vereceğini belirterek çalışmalara tepki gösterdi.

KURUM’A SESLENDİLER

Bakanlık tarafından kiralanan koyda beach işletmesi yapılmak istendiği, bunun da özelleştirme anlamına geldiği vurgulanırken yurttaşlar, “Ağaç kesimine hangi gerekçeyle izin verildi?” ifadeleriyle Çevre Bakanı Murat Kurum’a seslendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da projeye tepki gösterdi. Aras, “Fethiye–Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan, 3. derece doğal sit statüsünde olan ve balıkların yumurta bıraktıkları sazlar ile endemik günlük ağaçlarının bulunduğu bir alana iş makinesi ile girerek ağaçları kesip günübirlik turizm tesisi yapmak hangi akla ve hangi vicdana sığar” dedi. Aras ayrıca, projeye verilen izne ilişkin Bakanlığa “Bu izni hangi gerekçeyle verdiniz?” diye sordu.Bölgede yaşayan yaşam savunucuları, koruma altındaki koyun turizm işletmesine açılmasına karşı çıkarak çalışmaların durdurulmasını talep etti.