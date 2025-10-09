Turizmcilere yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 5 şüpheli tutuklandı

Aantalya'da turizmcilere yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 5 şüpheli tutuklandı

Konayla ilgili soruşturma bir suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan bir iş insanından Türkiye’ye yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon avro aldıkları ve sahte belgelerle usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları ileri sürülen 10 kişi önceki gün Antalya'da gözaltına alındı.

Antalya'dan İstanbul'a getirilen şüphelilerden biri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 5'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve üye olma' suçlamalarıyla suçlarından yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin talep edildiği, avukat olan ve yurt dışında olduğunu belirtilen bir şüphelinin kendisinin ifade vermeye geleceğini bildirdiği belirtildi.