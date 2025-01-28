Turizmde güvenlik zafiyeti

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangının ardından, turizm sektörü yaz tatilindeki güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

Kış tatilindeki yangın felaketi, sektörün yıllardır göz ardı edilen güvenlik açıklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Yangın, sadece kış tatili bölgelerinde değil, tüm turizm sektöründe güvenlik önlemlerinin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, devletin turizm politikalarını acilen yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgularken, sektördeki denetimlerin yalnızca bakanlık ve yerel otoritelerle değil, aynı zamanda uluslararası tur operatörleriyle birlikte yapılması gerektiğinin de üzerinde durdu.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, yangın sonrası güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, "Yangın güvenliği, deprem güvenliği gibi alanlarda teknoloji her geçen gün ilerliyor. Ancak biz hâlâ eski düzenle yönetiliyoruz. Yangın öncesi alınmayan güvenlik önlemleri, facianın başlıca sebeplerinden biri" dedi. Karcılıoğlu, otel işletmeciliği için profesyonel eğitim ve tecrübe eksikliği olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi: "Turizm sektörü, yalnızca belgelerle değil, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmelidir. Ancak şu an, yeterli eğitim ve deneyime sahip olmayan kişiler, otel açabiliyor."

“DEVLETİN POLİTİKA GELİŞTİRMESİ ŞART”

Karcılıoğlu, sektörün güvenlik açığının büyümesinin devletin turizm sektörüne yönelik politikalarındaki eksikliklerden kaynaklandığını belirtti. Karcılıoğlu, "Yıllardır önerdiğimiz projeler dikkate alınmadı. Turizm sektörü ancak profesyonellerin önerileri ve standartlarıyla ilerleyebilir" diyerek çağrıda bulundu. Ayrıca Karcılıoğlu, yalnızca bakanlık ve yerel otoritelerle yapılan denetimlerin yeterli olmayacağını belirtti.

Peninsula Tour Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise, kıyı bölgelerindeki otellerin çoğunun yabancı tur operatörlerinin portföyünde olduğunu hatırlatarak, bu otellerin sağlık ve güvenlik açısından daha sıkı denetimlerden geçtiğini ifade etti. Çiçek, "Uluslararası tur operatörleri, otellerin yangın güvenliği, balkon korkuluklarının yüksekliği, havuz derinliği gibi çok önemli detayları titizlikle kontrol ediyorlar. Bu eksiklikler giderildikten sonra, ancak oteller satışa sunuluyor" dedi. Çiçek, yabancı tur operatörlerinin denetimlerinin önemine dikkat çekerek, "Eğer yabancı bir operatör bu tesisi denetleseydi, belki bu felaket yaşanmazdı" diye konuştu.

“YENİ İNCELEMELER YAPILACAK"

Bolu’daki yangının ardından kıyı otellerinde güvenlik önlemlerinin daha sıkı bir şekilde gözden geçirileceği ifade edilen Çiçek, şunları dile getirdi: "Bu olaydan sonra, tüm oteller güvenlik önlemleri için yeniden incelemeler yapacak. Yangın güvenliği, asansörler ve diğer güvenlik önlemleri için ek kontroller gerçekleştirilip, eksiklikler giderilecektir. Bunu yapmak zorundalar."