Turizmde yeni dönem iddiası: "Her şey dahil" sistemine veda

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 'her şey dahil' konseptinin yarattığı gıda israfı ve tüketim kültürüne karşı çıkarak, turizmde gastronomi, kültür ve sağlık turizmi gibi alanlara ağırlık verme kararı aldığı, sistemden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, "her yıl 50 milyar lira değerinde gıda israfına yol açan bu sistemin kademeli olarak azaltılacağını" belirtti.

Bakanlık, turistleri otellerden çıkarıp şehir merkezlerindeki yerel restoranlara yönlendirerek hem yerel esnafın desteklenmesini hem de turistlere zenginleştirilmiş bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor.

Bu yeni modelle, turistlerin geceleyin otelden çıkarılarak anlaşmalı restoranlarda yemek yemeleri teşvik edilecek. Bu sayede yerel esnafın iş yapması sağlanacak ve komşu Yunanistan ile fiyat rekabetinde avantaj sağlanacak.

Yeni politika, 'her şey dahil' sistemine bağlı tesislerdeki gıda israfını önlemeyi amaçlıyor.

Açık büfelerde sunulan yemek çeşitliliğinin 200'den 300'e çıkarılmasının israfı daha da artırdığını ifade eden ANGİAD üyesi Korkutata, bu otellerdeki yıllık gıda israfının 50 milyar liraya ulaştığını vurguladı.