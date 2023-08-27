Türk bayrağı üzerine ismini yazdıran Fethiye Belediye Başkanı'na soruşturma

Muğla Valiliği, Türk bayrağı üzerine adını yazdıran Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında soruşturma başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üzerinde belediye başkanı Alim Karaca'nın adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Fotoğraf: İHA

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı ifade edildi.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır."