Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili 14 kişi daha gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye sınırında Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 14 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Dün DEM Parti, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgelere saldırmasını protesto etmek için grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapmıştı.

Grup toplantısının sona ermesinin ardından yüzlerce kişi Suriye sınırını geçerek Nusaybin'e komşu Kamışlı'ya doğru yürümüşlerdi.

Bu yürüyüş sırasında bir grup sınırdaki Türk bayrağını indirmişti.

35 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün yaptığı açıklamada 356 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını, 35 kişinin tutuklandığını, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını, 77 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bildirmişti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.