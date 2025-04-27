Türk Ceza Hukuku Derneği’nden avukat soruşturmalarına tepki: “Hukuk devleti ilkesi ihlal ediliyor”

Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD), Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un avukatları ile protestolarda gözaltına alınan avukatların ardından avukatlara yönelik soruşturmalara tepki gösterdi. Açıklamada avukatlara yönelik soruşturmalarda hukuk devleti ilkesinin ve usuli güvencelerin ihlal edildiği vurgulandı. Dernek, savunmanın bağımsızlığının ve etkinliğinin hukuk devletinin temel unsurlarından biri olduğunun altını çizdi.

"Avukatların Soruşturulmasında Hukuk Devleti İlkesinin ve Usuli Güvencelerin İhlali Üzerine" başlıklı açıklamada, avukatların yalnızca bireysel hakların korunmasında değil, adil yargılamaların sağlanmasında da hayati bir role sahip olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, avukatların görevleri sırasında işledikleri iddia edilen fiiller bakımından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi gereği özel bir soruşturma usulüne tabi tutulmalarının anayasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Son dönemde avukatlar hakkında Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmaksızın doğrudan gözaltı kararı verilmesi, soruşturma başlatılması ve tutuklama gibi ağır koruma tedbirlerine başvurulmasının ciddi hak ihlallerine yol açtığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu tür uygulamaların savunma hakkını zayıflattığı, yargılamaların adilliğine olan güveni sarstığı ve hukuk devleti ilkesini tehdit ettiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, avukatların görevleriyle bağlantılı suçlamalar konusunda özel soruşturma usulüne uyulmamasının, savunma hakkını koruyan yapısal güvenlik mekanizmasını devre dışı bıraktığı vurgulandı. Müdafilerin görevden yasaklanması işlemlerinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 151. maddesine uyulmadan hareket edilmesinin de açık bir kanun ihlali olduğu ve yurttaşların savunulma hakkının zarar gördüğü ifade edildi.

Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu, savunma hakkının etkinliğini güvence altına alan, mesleki bağımsızlığı koruyan ve hukuk devleti ilkesine sadık bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, soruşturmalarda Anayasa, Avukatlık Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve evrensel hukuk ilkelerine titizlikle uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

TCHD açıklamasında, “Savunma hakkı olmadan adil bir yargılama düşünülemez” denildi.