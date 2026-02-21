Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik: On binlerce kişiyi etkileyebilir!

Kamuoyunda oldukça tartışılan ve eleştirilere neden olan Cumhurbaşkanına hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu’ndan çıkarılması için kanun teklifi verildi.

Teklifte sadece 2024 yılında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu da içeren TCK 299-301 maddeleri nedeniyle 9 bin 986 kamu davası açıldığı ve bunların 1.779’unda mahkûmiyet verildiğine dikkat çekildi.

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre ise yine aynı maddeden 2024 yılındaki 56 bin 459, şüpheli sayısı ise 55 bin 354 oldu. Bunların tam 25 bin 33’ü 2024’te açıldı.

“PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI” VURGUSU

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi: Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanına hakaret suçuna özel bir suç şekilde yer verilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu ihdas gerekçesinde makamın saygınlığı ve cumhurbaşkanın tarafsızlığı konusunda toplumun sahip olduğu genel kanaatinin zedelenmesinin engellenmesini işaret etmiştir.

2017 referandumuyla birlikte 'Partili Cumhurbaşkanı' kavramı cumhurbaşkanlığının anlam ve ehemmiyetine taban tabana zıt bir anlayışla üretilmiş ve dolaşıma sokulmuştur. Cumhurbaşkanına Hakaret suçu gerekçesiyle açılan soruşturma ve kovuşturmalar 2017 referandumundan sonra çok ciddi oranda artış göstermiş, on binlerle ifade edilen dava dosyalarında binlerce kişi hapis cezalarına mahkûm edilmiştir.”

YURTDIŞINDAKİ UYGULAMALAR

Yurtdışındaki uygulamalara da dikkat çekilen gerekçede şunlar denildi: “Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerinde ilgili düzenleme ya yürürlükten kaldırılmış ya da hiç uygulanmamaktadır. Örneğin; Macaristan'da 1994'te, Çek Cumhuriyeti'nde 1998'de devlet başkanına hakaret suçu kaldırılmış, Avusturya'da ise bu madde 1975'ten bu yana hiç kimseye karşı uygulanmamaktadır. Yine Hollanda'da kral ve ailesine yönelik hakaret suçu var olmasına karşın 1960’dan bu yana uygulanmamaktadır. İspanya, Romanya, Portekiz, Belçika'da da durum aynıdır.

Türkiye'de de çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile aydınlar, yazarlar, gazeteciler TCK 299. Maddenin kaldırılması için kampanyalar düzenlemiş ve çağrılarda bulunmuştur. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu, AİHS'nin 10. maddesine ve Anayasa'nın 26. ve 90. maddelerine açıkça aykırıdır.”

CHP tarafından sunulan kanun teklifi yasalaşırsa Cumhurbaşkanına hakaret suçu kanundan çıkarılacak. Teklif Komisyon’a sevk edildi.