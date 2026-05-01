Türk Dil Kurumu'ndan "düzeltme işareti" farkındalık çalışması

Türk Dil Kurumu (TDK), mayıs ayı boyunca Türkçenin doğru ve özenli kullanımına dikkati çekmek amacıyla "düzeltme işareti" üzerine bir farkındalık çalışması başlattı.

TDK'den yapılan açıklamada, kamuoyunda düzeltme işaretinin artık kullanılmadığına dair yaygın bir yanılgı bulunduğu belirtilerek, bu işaretin belirli kurallar çerçevesinde halen geçerli olduğu vurgulandı.

Mayıs ayı boyunca her gün düzeltme işaretinin doğru kullanımına örnek teşkil eden kelimelerin paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, TDK'nin bu çalışmayla yazım kurallarına yönelik duyarlılığı artırmayı ve dil bilincini pekiştirmeyi amaçladığı kaydedildi.​​​​​​​