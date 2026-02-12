Türk dizilerinde enflasyon krizi: Bölüm başı 500 bin dolar

Türkiye ekonomisinin “yumuşak gücü” olarak tanımlanan ve yüksek ihracat gelirleriyle öne çıkan dizi sektörü, artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle üretim avantajını kaybediyor. Sektör temsilcileri, “düşük bütçeli yüksek kalite” modelinin sürdürülebilirliğinin zorlaştığını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), yayımladığı analizde Türkiye’deki yüksek enflasyonun dizi ihracatını etkilediğini aktardı. Haberde, saatlik üretim maliyetinin 240 bin dolara ulaştığı belirtilirken, bu seviyenin İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerini geride bıraktığı ifade edildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, maliyet artışı FT’nin aktardığı rakamların da üzerine çıkmış durumda.

MALİYETLER YÜKSELDİ

Patronlar Dünyası’nın sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Türkiye’de 140 dakikayı bulan bölümlerin toplam maliyeti 500 bin dolar (yaklaşık 17–18 milyon TL) seviyesini aştı.

Bu artış, sektörün önceki yıllardaki maliyet avantajını kaybettiği yönünde yorumlanıyor.

MALİYET ARTIŞININ NEDENLERİ

Bölüm başı maliyetlerin yükselmesinde üç temel unsur öne çıkıyor.

İlk olarak, ekipman kiralama, ulaşım ve teknik hizmetler gibi kalemlerde döviz bazlı fiyat artışları maliyetleri yukarı çekiyor.

İkinci olarak, başrol oyuncularının bölüm başı ücretlerinde yaşanan artışlar bütçeyi etkiliyor.

Üçüncü olarak ise set işçiliği, kostüm, lojistik ve diğer üretim giderlerinde yaşanan fiyat artışları toplam maliyeti artırıyor.

İSPANYA ARTIK RAKİP KONUMUNDA

Artan maliyetler, Türk dizilerinin önemli pazarlarından biri olan İspanya gibi ülkelerin üretim stratejilerini de etkiliyor. Daha önce Türkiye’den içerik satın alan bazı ülkeler, benzer yapımları kendi ülkelerinde veya Latin Amerika’da daha düşük maliyetle üretebiliyor.

Sektör temsilcileri, Türk dizilerinin maliyetlerinin Meksika veya İspanya’daki yapımları aşması halinde, uluslararası yayıncıların alternatif pazarlara yönelebileceğini belirtiyor.

İHRACAT GELİRİ VE ÜRETİM TERCİHLERİ

Yıllık 1 milyar dolara yaklaştığı belirtilen dizi ihracatı geliri, artan üretim maliyetlerinden etkileniyor. Yapımcılar, maliyet riskini azaltmak amacıyla daha kontrollü bütçelerle ilerlemeyi tercih ediyor.

Bu durumun, prodüksiyon ölçeği ve görsel tasarım tercihlerinde değişikliklere yol açabileceği ifade ediliyor.