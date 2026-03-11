Türk Eczacıları Birliği Başkanı İrfan Demirci: İlaç fiyatlandırmaları ekonomik gerçeklerle uyumlu değil

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı M. İrfan Demirci, ilaç yoklukları ve ilaç fiyatlandırmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Demirci, açıklamasında ilaç fiyatlarının ekonomik gerçeklerle uyuşmadığının altını çizerek hastaların ilaca erişimi için çözüm önerileri sunarak yetkilileri uyardı.

Demirci açıklamasında şunları söyledi:

“Son yıllarda giderek daha sık karşılaştığımız ilaç yoklukları artık ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Çünkü ilacına ulaşamayan hasta için, hastasının ilacını bulamayan eczacı için ve tedaviyi planladığı şekilde sürdüremeyen hekim için bir ciddi bir sorundur. Bugün ülkemizde karşı karşıya olduğumuz ilaç yokluklarının temel nedeni, mevcut ilaç fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuz hale gelmiş olmasıdır. Enflasyon, üretim maliyetleri ve küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında gerçekçi olmaktan uzaklaşan fiyatlandırma politikaları, bazı ilaçların Türkiye pazarına yeterli ve sürdürülebilir biçimde sunulmasını zorlaştırmaktadır.

Hayata geçirilen ‘İlacım Nerede?’ gibi uygulamalar, ilk bakışta vatandaşlarımızın ilaca erişimi konusunda bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlayan adımlar olarak değerlendirilebilir.

Ancak burada önemli bir noktayı özellikle vurgulamak gerekir: ‘İlaç Takip Sistemi’ önemli bir denetim ve takip mekanizmasıdır. Fakat her dijital sistemde olduğu gibi sistem kayıtları ile sahadaki fiili durum arasında zaman zaman farklılıklar oluşabilmektedir. Örneğin;

Eczane otomasyon sistemleri ile ‘İlaç Takip Sistemi’ arasındaki veri güncellemeleri anlık olmamaktadır. Bu nedenle kısa süreli kayıt uyumsuzlukları oluşabilir.

Stok yetersizliği nedeniyle reçetede yazan ilacın bir kısmı hastaya verilmiş, kalan miktar verilene kadar reçete sonlandırılmadığı için ilaç sistemde görünmeye devam edebilir.

Bu tür teknik durumlar zaman zaman ‘ilaç eczanede var ama verilmedi’ şeklinde yanlış bir algının oluşmasına; eczacı ile hastasının gereksiz yere karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; eczacının temel görevi zaten ilacı hastasına ulaştırmaktır. Eczacı bunun için vardır. Sahada hastası için ilacı arayan, alternatifleri sorgulayan ve hastasını mağdur etmemek için çaba gösteren taraf eczacının ta kendisidir. Bu fiili olarak eczanede tam da böyledir.

Bizler sorunu değerlendirirken, eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirme riski taşıyan uygulamalar yerine sorunun gerçek nedenlerine odaklanılması gerektiğine inanıyoruz.

Biz eczacılar; hastalarımızın ilaca kesintisiz erişimi için sahada sorumluluk almaya devam ederken, soruna kalıcı çözümler için gerekli yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de güçlü biçimde vurgulamayı sürdüreceğiz. İlaç yokluklarının kalıcı çözümü; ekonomik gelişmelere uyumlu, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ilaç politikasının hayata geçirilmesidir. Bir an önce İlaç Fiyat Kararnamesi’nin sürüncemede bırakılmadan netleştirilmesi, Kararname’nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, iskonto baremlerinin güncellenmesi, belki de sorunun temel çözüm noktası olacaktır.”