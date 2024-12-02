Türk Eczacıları Birliği: Çok ciddi halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Arman Üney, denetimsiz şekilde marketlerde ve internet ortamında satılan gıda takviyeleri, vitaminler ve bitkisel ürünler konusunda uyarıda bulundu.

Üney, eczane dışı denetimsiz mecralarda satılan ürünlerin sahte olma olasılığına dikkat çekerek "Bazı ürünlerin içerisine yasaklı etken maddeler eklenebildiğini de gördük. Bunların yarattığı acı sonlara, kaybolan hayatlara şahit olduk. Dolayısıyla şu çok net; çok ciddi bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıyayız" dedi.

Üney şunları söyledi:

“Maalesef gıda takviyeleri, vitaminler ve bitkisel ürünler market raflarından veya internetten denetimsiz bir şekilde satılıyor. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Bu ürünlerin hangi koşullarda üretildiği, ambalajlandığı, saklandığı ve tüm bu süreçlerin ne şekilde denetlendiği çok önemlidir. Tüm bunlar, bu ürünün ne kadar etkili, ne kadar kaliteli ve ne kadar güvenilir olduğunu belirler. Her şeyden önce eczane dışı denetimsiz mecralardan satılan ürünlerin sahte olma olasılığı çok yüksektir. Doğru saklama koşullarına uyulmadığı için bozulmuş olabilirler. Dahası bazı ürünlerin içerisine yasaklı etken maddeler eklenebildiğini de gördük. Bunların yarattığı acı sonlara, kaybolan hayatlara şahit olduk. Dolayısıyla şu çok net; çok ciddi bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıyayız.

Genellikle arkadaş tavsiyesi veya internet yorumlarıyla temin edilen bu ürünler çok ama çok olumsuz sağlık sonuçlarına neden olabilir. Örneğin bazı vitaminler uzun süre yüksek doz alımında sinir hasarına yol açabilir. Bir başka vitamin, vücutta birikebilir ve aşırı doz alındığında vitamin zehirlenmesine neden olabilir. Spor salonlarında protein tozlarının kontrolsüzce kullanıldığını görüyoruz. Bu ürünlerin uygun olmayan kullanımları kemik sağlığını olumsuz etkiler osteoporoz riskini artırır. Benzer şekilde zayıflama takviyelerinin bilinçsizce kullanımı kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, mide krampları, uyku bozuklukları gibi pek çok istenmeyen etkiye neden olabilir.

Eczacılar olarak şu önemli noktanın altını çizmeye çalışıyoruz. Bu ürünler, herhangi bir ürün değildir. Herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Her bireyin ihtiyacı farklıdır. Özellikle hamilelerde, çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda çok daha dikkatli olunmalıdır. Çünkü hem birbirleri ile hem de diğer ilaçlarla etkileşebilirler. Bitkisel ürünler, vitaminler ve gıda takviyeleri hakkında bilgi edinmek için mutlaka eczacınıza danışın. Bu ürünleri güvenilir ve doğru adres olan eczanelerden alın."