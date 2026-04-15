Türk Eczacıları Birliği: Hiçbir toplumsal alanda şiddetin normalleştirilmesi kabul edilemez

Türk Eczacıları Birliği, son iki günde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 16 vatandaşımızın yaralanması, bugün de Kahramanmaraş’ta bir okulda çocuklarımızın ve bir öğretmenimizin silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmeleri ülke olarak yüreğimizi dağlamıştır. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Bu ve benzeri olaylar ile ülkemiz, her geçen gün artan oranda şiddet sarmalının içine sürüklenmekte, yaşanan ölümler ve yaralanmalar artık rutinleşen vakalar haline gelmektedir. Hiçbir toplumsal alanda şiddetin normalleştirilmesi kabul edilemez. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızın güvenli bir hale gelmesi, toplumsal alanın bir bütün olarak güvenli olmasından geçmektedir.

Türk Eczacıları Birliği olarak, her iki olayda da sorumluluğu bulunanlar hakkında kapsamlı bir araştırma yapılması, toplumdaki şiddet olaylarının kökeninin araştırılması, gerekli mevzuat düzenlemeleri ile cezaların artırılması, bir bütün olarak toplumsal şiddet ile mücadele edilebilmesi için eylem planı hazırlanması için tekrar çağrıda bulunuyoruz."