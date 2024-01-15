Türk ekipleri, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarına çıkacak
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarın grup aşamasındaki 6. ve son hafta maçlarına çıkacak.
Organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, A Grubu'nda İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine konuk olacak. Milano kentindeki Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, yarın İtalya'nın Savino Del Bene takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Oynadığı maçların 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan turuncu-beyazlı ekip, ikinci sırada yer alıyor. Eczacıbaşı Dynavit, gruptan çıkmayı garantilemişti.
Sarı-lacivertli takım, C Grubu'nda yarın Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe Opet, 5. haftanın ardından liderliği garantileyerek çeyrek final bileti almıştı.