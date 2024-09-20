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'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya öldü

Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya öldü.

Güncel
  • 20.09.2024 12:56
  • Giriş: 20.09.2024 12:56
  • Güncelleme: 20.09.2024 13:17
'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya öldü
Fotoğraf: AA

'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya öldü.

Çetinkaya'nın, tutuklu bulunduğu cezaevine öldüğü öğrenildi.

Çetinkaya'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı."

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