Türk filmleri festivali Frankfurt’un kalbinde

Mahir KANAAT

Avrupa’daki köklü Türk film festivallerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. kez sinema tutkunlarını bir araya getirecek. 13–18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival, farklı şehirlerde kültürlerarası bağları güçlendirecek etkinliklerle izleyicilere ulaşacak.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, “Kültürlerarası İş birliği ve Diyalog Derneği ile yaptığımız proje ortaklığı, festivalin kültürlerarası diyaloğa olan bağlılığını pekiştiriyor. 25 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Sinema yalnızca eğlendiren değil, birleştiren, dönüştüren, düşündüren bir güçtür. Festival, bu gücün sesi olmaya devam edecek" dedi.

‘Türkiye’den Sesler, Evrensel Hikâyeler’ temalı festival, Almanya’da Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau, Rödermark, Langen, Ginsheim-Gustavsburg, Miltenberg gibi şehirlerde düzenlenecek gösterimlerle Türk sinemasını izleyiciyle buluşturacak. Açık hava sineması, liselerde ve cezaevlerinde düzenlenecek gösterimler, huzurevi buluşmaları ve kültürel atölyelerle toplumun farklı kesimlerine dokunan projeler hayata geçirilecek. Festival hakkında www.turkfilmfestival.de sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.