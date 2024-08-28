Türk Fizik Derneği tarafından verilen ödüllerin sahipleri belli oldu

Her yıl düzenlediği çeşitli bilimsel etkinliklerle, Türkiye’de fizik biliminin ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayan Türk Fizik Derneği, Bodrum’da Türk Fizik Derneği 40. Uluslararası Fizik Kongresi ve 9. Fizik Öğrencileri Kongresi ve Şenliği düzenleyecek.

40. Uluslararası Fizik Kongresi 2-6 Eylül’de tarihinde, 9. Fizik Öğrencileri Kongresi ve Şenliği ise 2-5 Eylül tarihinde Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kongrede verilecek ödüller ise şöyle açıklandı:

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ ONUR ÖDÜLÜ

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kubilay BALCI’ya, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaşar Gürkan ÇELEBİ’ye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar BAŞER’e, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat ÇALIŞKAN’ a, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kemal ÇOLAKOĞLU’na, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Durmuş Ali DEMİR’e, Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilgün Demir’e, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kazım Yavuz EKŞİ’ye, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kadir ESMER’e, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana KİBAR’a, Haliç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer OĞUZ’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burcu SAVAŞKAN’a, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Salih KÖSE’ ye, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serço Serkis YEŞİLKAYA’ya takdim edilecektir.. Kendilerine Türk Fizik Derneği tarafından plaket ve ödül belgesi verilecektir.

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a takdim edilecektir. Kendisine Türk Fizik Derneği tarafından plaket ve ödül belgesi verilecektir.

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ KAMU ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ

Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer MANDALİNCİ’ye takdim edilecektir. Kendisine Türk Fizik Derneği tarafından plaket ve ödül belgesi verilecektir.

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ ULUSLARARASI ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ

Avrupa Fizik Derneği (EPS) Başkanı Prof. Dr. Mairi SAKELLARIADOU’ye takdim edilecektir. Kendisine Türk Fizik Derneği tarafından plaket ve ödül belgesi verilecektir.

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ BASIN ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ

TELE1 TV, BİLİM - TEKNOLOJİ EVRENİ Programcısı ve Yapımcısı Sayın Alp YANARDAĞ’a takdim edilecektir. Kendisine Türk Fizik Derneği tarafından plaket ve ödül belgesi verilecektir.

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Serap GÜNEŞ’e takdim edilecektir. Ödül kazanana SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından 50.000 TL’lik ödül tutarı dışında, ayrıca Türk Fizik Derneği tarafından da ödül belgesi verilecektir.

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ PROF. DR. ENGİN ARIK BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

Ödülü ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Bayram TEKİN kazanmıştır. Ödül kazanana ARIK ailesi tarafından verilecek 50.000 TL’lik ödül tutarı dışında, ayrıca Türk Fizik Derneği tarafından da ödül belgesi verilecektir.

2024 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ PROF. DR. ŞEVKET ERK GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜL

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Deniz AYBAŞ TÜMTÜRK, Winsconsin-Madison Üniversitesi araştırmacısı Sayın Dr. Enes AKYÜZ ve İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Sayın Dr. Erman ÇOKDUYGULULAR kazanmıştır. ERK ailesi tarafından verilecek 30.000 TL' lik ödül, kazananlar arasında paylaştırılacaktır. Ödül tutarı dışında, ayrıca Türk Fizik Derneği tarafından da ödül belgesi verilecektir.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 2023 ÖZGEN BERKOL DOĞAN EN İYİ DENEYSEL POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Ödülü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Mustafa CAN kazanmıştır. Ödül kazanana Türk Fizik Derneği tarafından ödül belgesi verilecektir.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 2023 Engin ABAT EN İYI KURAMSAL FİZİK POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Ödülü Muğla TOBB Fen Lisesi’nden Uygar Ege KOCAKIR kazanmıştır. Ödül kazanana Türk Fizik Derneği tarafından ödül belgesi verilecektir.