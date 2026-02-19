Türk futbol tarihini değiştirdi: Efsane teknik direktör Piontek hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Alman çalıştırıcı, 1990-1993 yılları arasında Ay - Yıldızlı ekibin başında görev yapmış ve Türk futboluna önemli katkılar bırakmıştı.

Piontek, futbolculuk kariyerinde Werder Bremen forması giymiş, ardından teknik direktörlükte Danimarka Milli Takımı ile büyük başarılar elde etmişti.

Danimarka’yı 1984 Avrupa Şampiyonası ve 1986 Dünya Kupası’na taşıyarak ülke futboluna altın çağ yaşatmıştı.

Bu başarıların ardından 1990’da Türkiye’nin başına geçti.

MİLLİ TAKIMI ÜÇ YIL ÇALIŞTIRDI

Alman teknik adam Milli takımda 27 maç yönetti.

Yardımcısı olarak göreve getirdiği Fatih Terim, ilerleyen yıllarda Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri oldu.

Piontek, modern milli takımın iskelet yapısının oluşmasında rol oynadı.

Alman çalıştırıcı daha sonra Bursaspor’da da görev alarak kulüp düzeyinde Türk futboluna katkı sundu.

Görev süresi boyunca uzun galibiyet hasretleri yaşansa da Piontek, Türk futbol otoritelerince “Geleceğe odaklanan adam” olarak anıldı. Sistem kurucu kimliğiyle, kısa vadeli sonuçlardan çok uzun vadeli gelişime önem verdi. Sepp Piontek, Türk futboluna yalnızca bir teknik direktör olarak değil, bir vizyoner olarak damga vurdu.