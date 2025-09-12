Türk hacker grubu Katz'ın telefon numarasını sızdırdı: Katz, doğruladı

Türk bir hacker grubu tarafından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel cep telefonu numarası sosyal medya üzerinden ifşa edildi. Hackerlar, Katz’ı görüntülü aradığı anları da sosyal medyada paylaştı.

Grup, daha sonra İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ve İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir da numaralarını yayımladı.

İsrail merkezli Yedioth News'te yer alan haberde, görüşme sırasında hackerların Katz’a hakaret ettiği, bu anların ekran görüntüsünü alarak internette paylaştıkları belirtildi. Habere göre Katz, önce görüşmeye yanıt verdi, ardından bağlantıyı sonlandırdı.

KATZ AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor. Onlar beni arayıp tehdit etmeye devam edecek, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Hacker grubu daha sonra İsrail Meclis (Knesset) Başkanı Ohana ve aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir’in de telefon numaralarını sosyal medyada yayımladı.