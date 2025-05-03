Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Top’a veda

Türk halk müziğinin usta isimlerinden bağlama virtüözü Yavuz Top, Kartal Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türk halk müziğinin usta ismi 75 yaşında hayatını kaybeden Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Törene, ailesi, öğrencileri, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Arif Sağ, Musa Eroğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tolga Sağ, Erdal Erzincan ve Erdem Şimşek, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin ve sevenleri katıldı.

SANATÇI DOSTLARI TÜRKÜLERLE UĞURLADI

Törende, Top'un memleketi Erzincan'ın Valisi Doç.Dr. Hamza Aydoğdu'nun başsağlığı telgrafı okundu. Tabutu başında öğrencileri ve sanatçı dostları ''Ötme Bülbül'' türküsünü çalıp söyledi.

KARTAL CEMEVİ’NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Törenin ardından Kartal Cem Evi'nde cenaze namazı kılındı. Top'un sanatçı dostlarından Orhan Gencebay da Kartal Cem Evi'ndeki cenaze namazında yalnız bırakmadı.

NURİ ASLAN: “TÜRKÜLERİYLE HALKIN YANINDA DURDU”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Yavuz Top’u bugün sonsuzluğa uğurladık. Halk müziğimizin güçlü sesi, onurlu duruşuyla hafızalarda yer eden kıymetli bir çınarı kaybettik. Türküleriyle halkın yanında durdu, belleğimizi ve direncimizi büyüttü. Anısı, bu toprağın kültürel mirasında daima yaşayacak. Türküleriyle yaşamaya devam edecek. Devr-i daim olsun" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yavuz Top’un son yolculuğunda ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Usta sanatçı Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.