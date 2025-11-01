Türk Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Atak, sendika genel merkezini ayrımcılık yapmakla suçladı

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nan desteğiyle sendika genel merkezinde düzenlenen eğitim programına ayrımcılık yapılarak Eskişehir ve İstanbul şubelerinin davet edilmediğini belirterek, "Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na seslenmek istiyorum; bu mali destek neyin karşılığında verilmektedir? Burada sendikaların eşit adil olmayan ve sadece kendi sendika yöneticilerinin çıkarları doğrultusunda alınan kararlara bir şekilde birileri tarafından göz mü yumulmaktadır" diye sordu.

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, sendika genel merkezinin tutum ve uygulamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Atak, şunları söyledi:

"SANCILI BİR DÖNEMDEN SONRA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI"

"Özellikle son dönemlerde yaşanan adalet, eşitlik ve temsil hakkıyla ilgili sıkıntıları kamuoyuna paylaşmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. Çünkü Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi bugüne kadar vermiş olduğu bütün mücadelelerde işçi onuru ve işçinin ekmeğini ayakta tutabilmek için yapmıştır. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. 16 Eylül 2025 tarihinde toplu iş sözleşmemiz imzalandı, çok sancılı bir dönemden sonra imzalandı ve biz Türkiye kamuoyuna sizlerin aracılığıyla sürekli olarak sesimizi duyurmaya çalıştık. Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan işçilerin yaşadığı sorunları, hak mağduriyetlerini ve özlük haklarındaki gerilemeyi, buradaki yaşanan sıkıntıların ülkenin bekasına etki edeceğini sizlere anlatmaya çalıştık.

"BİZE AYRIMCILIK YAPMAYA BAŞLADILAR"

Ancak bu anlatımlarımız çok karşılık bulmadı ve 16 Eylül 2025'te imzalanan toplu iş sözleşmesi savunma sanayi işçilerinin haklarını, taleplerini karşılayan, mağduriyetlerini gideren ve onların isteklerini bir noktaya getiren sözleşmeden çok uzak kaldı. Maalesef bu sözleşmeye imza atan ve bu bütün uyarılarımıza, bütün ikazlarımıza rağmen sözleşmenin istenilmeyen bir noktaya getirilmesinde bir numaralı sorumlu olarak imza atan genel merkez başarısız olan bu söyleşmeyi üyesine anlatmak ve hesap vermek yerine tersi bir şekilde kendisine muhalefet yapan özellikle yol arkadaşlığı yapmış olduğumuz İstanbul Şube'yle birlikte Eskişehir Şube'ye ciddi şekilde ayrımcılık yapmaya başlamıştır.

"BAKANLIKTAN MALİ DESTEK ALINDIĞI SÖYLENİYOR"

Tabii bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bugün ve yarın planlandığı söylenen 2 gün boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da mali destek alındığı ifade edilen bir eğitim programına yine Eskişehir ve İstanbul Şubesi üyelerini temsil eden temsilciler resmi anlamda davet edilmemiştir. Bu mali destek, sadece kendilerine yakın olan yandaş olan ve o şekilde görülen o şekilde gördüğü görmeye çalıştıkları kişilerin davet edildiği bakanlığın da paralarının o şekilde aktarıldığı bir toplantıya dönüştürülmüştür.

"ESKİŞEHİR ÜYESİ AİDAT VERMEMEKTE MİDİR?"

İki gün olduğu öngörülen toplantı yarım günde bitirilmiştir. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ben seslenmek istiyorum; bu mali destek neyin karşılığında verilmektedir? Kime verilmektedir ve bu eğitimler herhangi bir şekilde denetime tabi tutulmakta mıdır? Burada sendikaların eşit adil olmayan ve sadece kendi sendika yöneticilerinin çıkarları doğrultusunda alınan kararlara bir şekilde birileri tarafından göz mü yumulmaktadır? Türk Harb-İş Sendikası’nın mali kaynağı buraya aktarılıyor ise Çalışma Bakanlığıyla birlikte bu mali kaynak Eskişehir ve İstanbul üyesinden alınan aidatlardan sağlanmamaktadır mıdır? Yani biz aidat vermiyor muyuz? Eskişehir üyesi aidat vermemekte midir?

"TEMSİLCİLERE AYRIM YAPAMAZSINIZ"

Bunun açıklaması bize sendikaların en temel kuralı olan hesap verilebilir ve şeffaf olmak kuralında yapılmalıdır, anlatılmalıdır. Biz çok şey istemiyoruz. Biz eşit olmayan bir durumun adaletli bir şekilde sağlanmasını talep ediyoruz. Çünkü sendikalardaki temel kural şudur: Anayasamız gereği de budur, 6356 sayılı yasamız gereği de budur. Hiçbir şekilde üyeyi temsil eden temsilcilere ayrım yapamazsınız, üyenize ayrım yapamazsınız. Siz bunu yaptığınız takdirde görevinizi kötüye kullanmışsınız demektir. Bugün de Türk Harb-İş Sendikası’nda olan biten budur, görev kötüye kullanılmaktadır.

"HAKSIZLIKLARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Tüm üyeye sizler ses vermek durumundasınız. Üyenizin sesinizi duymak zorundasınızdır. Biz Eskişehir'de mücadele ettiğimiz dönemde Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak Türkiye işçi sınıfının umudu olmaya çalıştık. Hala da görüşümüz o yöndedir Türkiye'de işçi sınıfı çok ciddi anlamda bir kriz içerisindedir ve büyük bir değişime ihtiyacı vardır. Bizler bu değişimi yapmaya aday insanlarız. O nedenle de yapılan bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara, görmemezlikten gelmelere evet diyecek hâlimiz yoktur.

"ADALET OLMAZSA DA SENDİKALAR OLMAZ"

Bundan sonra da bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizler hiçbir şekilde Türk Harb-İş Sendikası’nda birilerinin koltuk sendikacılığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Türk Harb İş Sendikası işçilerin sendikasıdır, o nedenle de ayrımcılığa karşı dimdik durarak bugüne kadar hakkımızı nasıl savunduysak bugünden sonra da hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Eşitlik ve adalet yeniden tesis edilinceye kadar da Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi bunu sonuna kadar üyeleriyle birlikte yürütecektir. Çünkü kural şudur: Eğer eşitlik olmazsa, adalet olmaz, adalet olmazsa da sendikalar olmaz. Bizim çağrımız tabi ki şu değil yani herhangi bir şekilde bir kavga çağrısı değildir. Birlik ve adalet çağrısıdır. Beraberlik çağrısıdır."