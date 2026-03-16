Türk Hava Kurumu’na ilahiyatçı kayyum

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan ve 16 Ekim 2019’dan bu yana kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’nda (THK) dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 20 Şubat 2026’da THK Kayyum Heyeti Başkanlığı koltuğunda oturan Merkez Valisi Kemal Yurtnaç’ı görevden aldı.

Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Yurtnaç, görevden alınmadan iki gün önce basına verdiği demeçte, “Kurumun borçlarının azaltıp gelirlerini arttırdığını” iddia ederek “Türk Hava Kurumu küllerinden yeniden doğacak” demişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra ise Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınan Kayyum Heyeti Başkanı Yurtnaç’ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Akın Ünal atandı. Kayyum Heyeti üyeleri Mustafa Cihad Feslihan ve Prof. Dr. Ali Akyıldız görevden alınırken YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman yeni üye olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile Avukat Kaan Şahinalp’ın THK Kayyum Heyeti üyeliği görevlerini sürdüreceği açıklandı.

DEVİR TESLİM YAPILMADI

Daha önceki kayyum değişikliklerinde devir teslim töreni yapılsa da bu sefer THK’de devir teslim töreni yapılmadığı öğrenildi.

Görevden alınmasına tepki gösterdiği iddia edilen Kemal Yurtnaç bir gazeteciye yaptığı açıklamada ise “Neden görevden alındığımızı inanın bilmiyorum. Soruyoruz… Suçumuz ne? Başarılı olmamız mı? Eğer yönetim başarısız deniyorsa iki kişi neden görevine devam ediyor. Bize bunu söylesinler… Hakim kararına itiraz ediyoruz bu konuda gerekli makamlara haksızlığı anlatıyoruz” dedi.

DİKKATİ ÇEKEN İSİM

THK Kayyum Heyeti’ne atanan en dikkati çeken isim ise YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman oldu. Daha önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü de yapan Karaman ilahiyat alanında eğitim aldı.

İmam hatip lisesi mezunu olan Karaman daha sonra Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Doktorasını ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda tamamladı.