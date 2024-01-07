Türk Hava Yolları, beş uçağını seferden çekti

THY, filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beş “Boeing 737 MAX 9” tipi uçağın seferden çekildiğini duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan beş adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki beş adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir.”