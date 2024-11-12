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Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın Herceg Novi'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 11:57
  • Giriş: 12.11.2024 11:57
  • Güncelleme: 12.11.2024 11:57
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın Herceg Novi'yi konuk edecek

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında yarın Karadağ'ın Herceg Novi takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Çekya Voleybol Federasyonundan Roman Marschner ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Zaur Hajiyev yönetecek.

Türk Hava Yolları, deplasmandaki maçı 25-17, 25-21 ve 26-16'lık setlerle 3-0 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu turu geçmesi durumunda Macaristan'ın MBH-Bekescsaba ekibi ile Avusturya'nın TI Volley takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

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