Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda avantaj peşinde
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint Cloud ile deplasmanda karşılaşacak.
Başkent Paris'teki Pierre-Charpy Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Organizasyonda 16'lı final turunu bay geçen kırmızı-beyazlı takım, deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönebilmek için mücadele edecek.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Salı günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
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