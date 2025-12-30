Türk Hava Yolları'nın 61 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, doğu ve iç kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin iptal olduğunu duyurdu.

Üstün, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."