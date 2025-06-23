Türk Hava Yolları, Ortadoğu'daki çok sayıda seferi iptal etti

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırısının ardından Türk Hava Yolları, bölgedeki pek çok uçuşu iptal etti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, şu bilgiyi verdi:

"Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, AbuDabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz."