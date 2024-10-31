Türk İş: Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk İş) göre, açlık sınırı 20 bin 432 liraya, yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 liraya ulaştı.

Tüik, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ekim 2023" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 20 bin 432 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 66 BİN 553 LİRAYA ULAŞTI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 66 bin 553 TL'ye ulaştı.

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 20 bin 432 liraya çıktı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 26 bin 526 TL’ye yükseldi.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 49,31 olarak hesaplandı.