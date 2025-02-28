TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 23 bin, yoksulluk sınırı 75 bin lirayı aştı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) şubat ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 23 bin 324 TL, yoksulluk sınırını 75 bin 973 TL olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2025 sonuçları açıklandı.

Hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 23 bin 324 TL oldu.

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 75 bin 973 TL'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 30 bin 206 TL oldu.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 57,73

Verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,39 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 43,47 oldu.Yıllık ortalama artış ise yüzde 57,73 olarak gerçekleşti.