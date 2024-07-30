Türk-İş araştırması: Açlık sınırı 19 bin lirayı aştı

Türk-İş'in temmuz ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 lira ile asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde ölçüldü. 'Yoksulluk sınırı' ise 62 bin 652 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, temmuz ayında Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 234 lira oldu.

Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.

YOKSULLUK SINIRI 62 BİN 652 TL

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 62 bin 652 lira olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 901 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1.35 artış gösterdi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 65 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.