Türk-İş araştırması: Açlık ve yoksulluk sınırı rekor seviyede!

Türk-İş, nisan ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 34 bin 586 TL'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 112 bin 660 TL'ye çıktı.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 44 bin 802 TL'ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU

Türk-İş'in araştırmasında mutfak enflasyonuna da yer verildi.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,47 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 43,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Dört aylık artış oranı ise yüzde 14,74 oranında oldu.