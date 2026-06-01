Türk-İş araştırması: Açlık ve yoksulluk sınırında artış sürüyor!

Türk-İş, mayıs ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 174 TL'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 114 bin 576 TL'ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 45 bin 488 TL'ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU

Türk-İş'in araştırmasında mutfak enflasyonuna da yer verildi.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,70 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 40,18, yıllık ortalama artış yüzde 40,58 oldu. Beş aylık artış oranı ise yüzde 16,69 olarak gerçekleşti.