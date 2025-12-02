TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan komisyon yorumu: Hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet temsilcisi olsa da olmasa da hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Resmi bir yazı gelmeden, resmi bir kararname gelmeden gene aynı noktadayız haberiniz olsun " dedi.

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dünkü TÜRK-İŞ ziyaretinin ardından asgari ücret tespit komisyonunda bulunan hükümet temsilci sayısının beşten bire düşürülmesi önerisi nedeniyle Başkanlar Kurulu'nu topladı.

Atalay, Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere geldiği TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde, basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün yaptığı ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Dün Vedat Bey 14.30'da buraya geldi. Bu asgari ücretle ilgili 'Buradan Bakanlar Kurulu'na gideceğim. Ne düşünüyorsunuz?' Dedik ki 'Düşüncemizi 11 aydır anlatıyoruz. Gene anlattık düşüncemizi'. Bununla ilgili resmi bir cevap gelirse konuşacağımızı ifade ettik. Yani şifaen sizin akşam açıkladığınız gibi, yazdığınız gibi onları söyledi. Diyorlar ki onların bir açıklaması var, 'beş- beş, bir tane hükümetten olsun'. Şimdi burada beş olmuş, bir olmuş, üç olmuş, hiç onlar mesele değil. Burada asgari ücret ile geçinilemiyor. Asgari ücretle ilgili yıllardır işçi de işveren de nasıl yaparsan yap, Maliye Bakanlığı, ülkeyi yönetenler Türkçesi bu yani, kusura bakmayın diyorlar ki, 'böyle böyle olacak' ki bu yalnız bizim dışımızda 30 kalemi ilgilendiriyor. 30 milyonu da ilgilendiriyor.

TALEPLERİNİ ANLATTI

Bizim dün talepimiz şuydu; TÜİK'in ilk 20 kalemin içinde kira, gıda, eğitim, ulaşım olsun. Yani bundan bir sene evvel kira ne durumda, gıda ne durumda, eğitim ne durumda, ulaşım ne durumda, orada asgari ücretin ne kaybı varsa buraya uygulansın. Yani bir tanesi bu. Bir tanesi de öbür kalemleri bizden ayırsınlar. Bir tanesi de şu: Biz kırk senedir yapıyoruz açlık, yoksulluk... Bize de bir faydası da olmuyor ama kamuoyunu aydınlatmak için yapıyoruz. TÜİK yapsın bunu her ay. TÜİK açlık-yoksulluğu her ay açıklasın. Yani kısa özü şu: Bu para evvelden adı üstünde asgari ücretti; şimdi geçim ücreti oldu. Bir kişi değil, aile bununla geçiniyor. Bizim 11 aydır söylediğimiz, sizin 2 aydır gündeme getirdiğiniz konu. Bunun için de bizim dışımızdaki sendikalar olsun, herkes olsun hiç mahsuru yok. Zaten sendikalı olup da 22 bin lira çalışan kimse yok. Onun üstüne ikramiyesi var yahut yüzde 10, yahut yüzde 20 ücret alıyor ama şu karşıda çalışan lokantalardakiler de bizim insanımız, komşumuz, akrabamız, yani bir mağduriyet var."

Asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirten Atalay, "Millet mağdur. Evvela bu ülke asgari ücretlinin, emeklinin sıkıntısını gidermek durumunda. Memurun da var, işçinin de herkesin sıkıntısı var ama öncelik bu iki kesimin sıkıntısı var. Ben TÜRK-İŞ Başkanı'yım diye tabii ki temsil ettiğim insanların sıkıntısını söylemek durumundayım. Ama ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkede olan sıkıntı ve problemleri söylemek mecburiyetindeyim" dedi.

"BAŞKANLAR KURULU'NU ÇAĞIRDIM ONLARA ANLATACAĞIM"

Bir basın mensubunun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesi önerisine TÜRK-İŞ'in nasıl yaklaştığını sorması üzerine Atalay, şu yanıtı verdi:

"Hükümet temsilcisi olsa da o da olsa da bu da olsa da hiçbir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ben burada bu paranın az olduğunu, geçinemediğini, yani bununla ilgili duyması gereken herkesin duyması gerektiği için bunları söylemeye devam ediyorum. Yani burada hukuktan birisi olur, YÖK'ten birisi olur, öyle olsa da böyle olsa da 50 senedir nasıl oluyorsa hangi hükümet gelirse gelse de bu 50 kalemin ilgilendirdiği bir yerde onlar hep bu işin içinde olacaklar. Ne kadar kamuoyu oluştururuz, ne kadar ülkeyi yönetenler bizi dinler, onları yapmaya gayret sarfediyoruz. Bugün Başkanlar Kurulu'nu çağırdım onlara anlatacağım. Ama resmi bir yazı gelmeden, resmi bir kararname gelmeden gene aynı noktadayız haberiniz olsun."