Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı: 25 yıldır böyle bir sıkıntı görmedim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. 25 yıldır böyle bir sıkıntı görmedim" diyerek enflasyondaki yükselişin durdurulması gerektiğini ve asgari ücrete ara zam yapılmak zorunda olduğunu belirtti.

İktidar sürekli "Temmuzda asgari ücrete zam yok" diyerek yurttaşın derdini görmezken, ocak ayından bu yana hemen hemen her ürüne zam geldi. Türk-İş'in açıkladığı verilere göre, mayıs ayında açlık sınırı 18 bin 969 liraya çıkarak 17 bin 2 lira olan asgari ücretin bin 967 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı ise 61 bin 788,99 TL’ye yükseldi.

AKP iktidarı ise yüksek enflasyon karşısında çaresiz bırakılan asgari ücretliye ara zamma kapıyı kapattı. Açlığa mahkum edilen emeklinin ise yüksek artıştan umudu yok.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise enflasyonun düşürülmesinin önemine vurgu yaparak, asgari ücretliye iyileştirme yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti, iktidara seslendi. Atalay, emeklilerin de büyük sıkıntı olduğuna dikkat çekti.

Atalay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda. Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.

"KONU SÜREKLİ GÜNDEMİMİZDE"

Asgari ücreti belirlerken şartımız 18 bin Tl olması ve yılda iki kez belirlenmesiydi. Bu toplantıda dört asgari ücretli kardeşimiz vardı. Biz onların sözcülüğünü yaptık, 18 bin TL’nin altında asgari ücret belirlendiği, yılda iki kez belirlenme önerisi de dikkate alınmadığı için karara muhalefet şerhi koymuştuk.

Sendika olan yerde asgari ücret olmaz. Asgari ücretli kardeşlerimiz kasapta, manavda, terzide yani özel sektörde çalışıyor. Sendikalı olmadığı için grev de yapamıyor, hakkını arayamıyor. Biz, kanunun verdiği yetkiye dayanarak komisyonda onarı temsil ediyoruz. Asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi kanunda yok. Ama içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle konuyu sürekli gündemde tutuyoruz. Mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim. Sabit gelirlerinin en sıkıntılı olduğu dönemi yaşıyoruz. İşçi, işçi emeklisi, asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli."