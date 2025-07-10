Türk-İş eylemleri erteledi, işçi kabul etmedi: Sokaktan vazgeçmeyiz!

Bilge Su YILDIRIM

600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü’ne (KÇP) iktidardan gelen yüzde 15-16 bandındaki zam teklifine yönelik tepkiler sürerken Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) eylemlerini erteleme kararı aldı. İşçiler ise konfederasyonun yurt genelinde yaklaşık bir aydır sürdürdüğü eylemleri, 12 askerin Kuzey Irak’ta metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirmesi sebebiyle ertelemesine tepki gösterdi.

Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş Sendikası), bağlı olduğu Türk-İş’in eylem erteleme kararına karşılık inisiyatif alarak Ankara’ya yürüyeceğini açıkladı. Sendika, Cuma günü, tüm şubeleriyle başkentte olacağını duyurdu.

EYLEMLERİ ERTELEMENİN GEREKÇESİ OLDU

Türk Harb-İş İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, konfederasyonun eylem erteleme kararını BirGün’e değerlendirdi. KÇP sürecinde yine konfederasyondan önce eylem kararı aldıklarının altını çizen Yalçınkaya, şunları söyledi: “27 Şubat’ta ilk teklif sunuldu, 13 Haziran’a kadar iktidar cephesinden herhangi bir teklif gelmedi. Aradan geçen 112 günde hadi Çalışma Bakanlığı adım atmadı, konfederasyonlar 112 gün boyunca neyi bekledi? Bizim sendika olarak ilk tepkimiz bunaydı ve ilk kendi şubemizde, ardından sendika içinde eylemler örgütledik. Bu çağrımız, 13 Haziran’da gelen yüzde 15-16 bandındaki tekliften sonra konfederasyon düzeyine ulaştı, ta ki bugüne kadar. Şehitler hepimizin evladı, her birimizin yüreği yanıyor. Ancak şehitlerimizi anarak da mücadeleye devam etmek de mümkündü. ‘Ben bu eylem sürecini nasıl öteleyebilirim’ gibi bir tavır görüyoruz açıkçası. Buna karşı da işçilerden çok ciddi tepki var, özellikle sendikamızın tabanından.”

İşyerlerini dolaştıklarında Türk-İş’e duyulan güvenin zedelendiğini gözlemlediklerini ifade eden Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı: “Bugün ülkede kamuda savunma sanayide çalışan 22 bin işçi var. Bu insanlar dünyanın en ağır işinde çalışıyorlar. Türkiye’nin ilk yerli uçak gemisini, denizaltısını yapıyorlar. Savunma sanayide yerli üretim yüzde 20 düzeyinden yüzde 80’e yükseldi. Gelgelelim bu insanlara layık gördükleri ücret 39 bin lira. Bu koşullarda hiç kimsenin ölü taklidi yapma imkânı da, haddi de yoktur. Biz kargaşa yaratmak istemiyoruz, hakkımız olanı talep ediyoruz. Özel sektördeki taşeron firma aynı işi yapana 90 bin liradan aşağı ücret vermezken siz kamuda bu işi yapanı 39 bin liraya ait görürseniz yarın bu işi yapacak insan bulamazsınız. Yüzde 15-16 oranında zam teklif etmek işçinin aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Bu rakamların zikredilememesi lazım.”

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HALK ‘YOKSUL OLMAYI’ TALEP EDER HALDE

Türkiye Petrol Kimya Lastik işçileri Sendikası (Petrol-İş) Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu da yüzde 15-16 bandında olan teklif ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. “Hükümetin, yurttaşın ‘Mutfakta yangın var’ çığlığını duyması gerek” diyen Kılıççıoğlu, şunları söyledi: “Hükümetin bu sesi duyması şart, duymazdan gelemez. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 80 bin lirayı aşmış durumda Yani devletin karşısında adeta yoksul olabilmeyi talep eden bir halk var. Halk, devletin varlığını hissetmek istiyor. Devlet eğer ‘devlet babaysa’, babalığını yapmalı, bu halka kol kanat germeli.”