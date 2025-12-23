TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Katılmamakla ne kadar doğru karar verdiğimizi bir kez daha gördük"

Asgari ücretin 28 bin 75 Türk Lirası olmasına tepkiler sürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak 28 bin 75 liralık asgari ücrete ilişkin, "Bugün açıklanan rakamı gördükten sonra, katılmamakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha gördük. Bu rakam ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edebileceğimiz bir rakamdır. Bu yapıdan sağlıklı rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık. Bu rakama göre bir daha düzenlemeye ihtiyaç görünüyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından TES-İŞ Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na neden katılmadıklarına ve yeni asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Atalay, şöyle konuştu:

"Bundan tam bir yıl önce, 24 Aralık 2024’te bir açıklama yaptık ve dedik ki; 'Biz bir daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacağız.' Aradan bir yıl geçti. Gerekçelerimizi açıkça ifade ettik. Dedik ki; 'Bu komisyon adil bir komisyon değil. Biz bu komisyona 50 senedir katılıyoruz. 2000 yılından bugüne kadar bu, 30’uncu toplantı oluyor. Biz 29 kere katılmışız. Üç kere 'evet' demişiz. Onun dışında 26 kez ya toplantıya katılmamışız ya da şerhimizi ortaya koymuşuz. Bazı dönemlerde bir işçi temsilcisi koyduk, bazı dönemlerde taşeron işçi koyduk. Son iki dönemde ise komisyonun tamamını işçilerden oluşturduk. Geçen yıl komisyona katılanlar arasında bir gazeteci, bir kuaför, bir enerji işçisi ve bir de karayolları işçisi vardı. Bu arkadaşlar son iki dönemdir, yaklaşık 20 gün boyunca toplantılara katıldılar. Kendilerine eğitimler verildi. Hiçbir rakam bilmeden, 40 kişinin önünde, Başkanlar Kurulu’nun huzurunda zarf açılarak rakam açıklandı. Sonuçta yine aynı tablo oluştu. Ne hükümet konuşuyor ne işveren konuşuyor. Kamuoyunda 'TÜRK-İŞ almadı' deniyor. Geçen yıl aldığımız karar çerçevesinde, bu yıl yapılan üç toplantıya da katılmadık. Bugün açıklanan rakamı gördükten sonra, katılmamakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha gördük."

"ANTİDEMOKRATİK BİR YAPI VAR ORTADA"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluştuğunu anımsatan Atalay, "Ancak yüzde 99 oranında işverenle hükümetin birlikte hareket ettiği bir rakam açıklanıyor" dedi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ veya DİSK’in örgütlü olduğu yerlerde asgari ücret alan işçi bulunmadığını ifade eden Atalay, şöyle devam etti:

"Dolaylı olarak etkileniyorlar. Asgari ücret, özellikle 10–15 kişi arasında çalışanı olan işyerlerinde geçerli. Bu işyerleri bakkalda da var, kasapta da var, kuaförde de var, lokantada da var. Biz bu insanların hakkını savunmayacak mıyız? Bizim amacımız ülkede bir kriz yaratmak değil. Talebimiz çok net; bu ücret artık geçim ücreti olmuştur ve bu ücretle insanlar geçinemiyor. Bir yıl önce dedik ki gıdadaki artışa bakın, kiraya bakın, eğitime bakın, ulaşıma bakın. Bu kalemleri sepetin içine alın. Geçen seneden gelen yüzde 14,38’lik kaybı ekleyin. Üzerine refah payını koyun, ondan sonra bir rakam çıksın. Antidemokratik bir yapı var ortada.

"KOMİSYONUN YAPISI BU ŞEKİLDE DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE NE ASGARİ ÜCRETLİ NE BİZ MEMNUN OLURUZ"

Bugün açıklanan rakam 28 bin lira. Bu açıklanan rakam ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edebileceğimiz bir rakamdır. Bu yapıdan sağlıklı rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık. Bu rakama göre bir daha düzenleme ihtiyaç görünüyor. Bugün ülkede en çok zorlanan üç kesim var; emekli, işsiz ve asgari ücretli. Bu rakam ne gıdayı karşılıyor ne kirayı ne eğitimi ne ulaşımı. Komisyonun yapısı bu şekilde devam ettiği müddetçe ne asgari ücretli ne emekli ne de biz memnun oluruz.

"BİZ İŞÇİYİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Sayın Bakan 'işçilerin talebini aldım' diyor. Biz ayın 12’sinde toplantıya katılmama gerekçemizi yazılı olarak ilettik. Bunun dışında ne bakana ne komisyona herhangi bir rakam talebi sunmadık. Bugün de aynı noktadayız. Geçen seneden gelen kayıplar telafi edilmediği için bu asgari ücret bizim için kabul edilebilir değildir. Bu sistem değişmediği sürece, ister gelecek yıl ister haziran ayında olsun, biz bu masada olmayacağız. Biz işçiyi yalnız bırakmadık. Aksine, iki aydır bu ücretin geçinilebilir bir ücret olmadığını kamuoyunda tartıştırıyoruz. Bugün de aynı noktadayız. Son olarak şunu söyleyeyim: Biz demokrasiden yanayız, özgürlükten yanayız. Emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin taleplerini dile getirmek bizim görevimizdir."