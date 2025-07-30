Türk-İş grev kararı aldı: "Devlet verdiği sözü tutacak!"

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Sonuç alamayan işçiler Türk İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İşçiler sık sık "Şimşek elini cebimizden çek", "İş emek yoksa barış da yok", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Gemileri yaktık geri dönüş yok" sloganları attı.

Genel merkez önüne gelen maden işçileri de baretlerini yere vurarak protesto etti.

Genel merkez önünde bir basın açıklaması yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu ülkede memnun olanlar var mı? Var. Bu Maliye Bakanı'ndan kim razı? Patronlar razı. İşçi razı değil, emekli razı değil" dedi.

Verilen tekliflerin işçiye hakaret niteliğinde olduğunu söyleyen Atalay, "Devlet verdiği sözü tutacak" ifadelerini kullandı.

Grev kararı alan Türk-İş'in 500 kuruma grev ilanı asması bekleniyor.

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