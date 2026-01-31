Türk iş insanı ABD’de tutuklandı: Dolandırıcılıkla suçlanıyor

Forbes'in 2025 listesindeki Kalder'in kurucusu Gökçe Güven, şirketinin finansal durumu ve iş ortaklıkları hakkında yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı ve bu beyanları vize başvurusunda kullandığı iddiasıyla dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

T24'te yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmalarını sürdüren Kalder‘in girişiminin CEO’su Gökçe Güven, yatırımcıları ve resmi makamları yanıltmaya yönelik çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gökçe Güven hakkında menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik iletişim (wire) dolandırıcılığı, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

"MARKA ANLAŞMALARININ GERÇEKTE VAR OLMADIĞI" İDDİASI

Savcılık iddiasına göre Güven, yatırımcılara şirketin finansal durumu, gelirleri ve marka iş birlikleri hakkında gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunarak yaklaşık 7 milyon dolar yatırım topladı. İddianamede, şirketin gelirlerinin ve ticari ortaklıklarının olduğundan büyük gösterildiği, bazı marka anlaşmalarının ise gerçekte hiç var olmadığı öne sürülüyor.

Yetkililer ayrıca, Güven’in bu yanıltıcı beyanları ve sahte belgeleri kullanarak ABD’de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan O-1A “olağanüstü yetenek” vizesini haksız şekilde aldığı iddiasını da soruşturma kapsamına aldı. Güven'in vize başvurusunda sahte referans mektupları ve yanlış bilgiler kullanıldığı belirtildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı yaptığı açıklamada, girişimcilik kisvesi altında yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kararlı bir duruş sergilendiğini vurgularken, kolluk kuvvetleri yatırımcıları yanıltan kişi ve yapılara karşı soruşturmaların süreceğini ifade etti.