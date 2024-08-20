Türk-İş: İşçiler, enflasyonun sebebi değil mağdurudur

Gonca YILDIZ

İzmir'de Türk-İş'e bağlı sendika üyeleri Türk-İş Ege bölge Temsilciliği önünde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çakmak, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılan hakların kabul edilemez olduğunu belirterek, “İşçinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. İşçilerin sosyal haklarından vergi kesilmemelidir” dedi.

Geçmiş yıllarda yapılan reformların sorunları daha da büyüttüğünü belirten Çakmak, “Yapılan düzenlemelerle emekli aylıkları hızla azalmaya başlamıştır. Günümüzde emekli aylığıyla geçinmek imkânsız hale gelmiş, SGK’nın açıkları kapanmamış daha da artmıştır” ifadelerini kullandı.

Türk-İş olarak kıdem tazminatına dokundurtmadıklarının altını çizen Çakmak, “Kıdem tazminatı tavanı uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün artırdı. Bu nedenle mağduriyetin ortadan kalkması için kıdem tazminatı tavan miktarının brüt asgari ücretin 7 buçuk katı olmalıdır” dedi. Bozulan ekonominin bedelini işçilerin ödemeyeceğini dile getiren Çakmak, taşeron işçilik sona erene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.