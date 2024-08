Türk-İş İzmir’den seslendi: “İşçinin, emeklinin insana yakışır bir hayatı olsun”

Gonca YILDIZ

İzmir’de Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği’ne bağlı olan; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak illerinin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezilen işçi ve emeklilerin vergi adaletsizliği ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

"YOKSULUN GELİRİ YERİNDE SAYDI"

Irgat, “İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye, her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik fiyatına, bu ay da doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hâl aldı. Analar, babalar ‘Çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz’ diyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı 2 katına çıkarken işçinin emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı” dedi.

Gelir adaletinin hızla bozulmakta olduğunu dile getiren Irgat, “Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan isçilerin enflasyonu düşürmek için de fedakârlık etmesi beklenmemelidir. Bu nedenle Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’yle, çalışanın servis ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"1,5 AYLIK EMEK VERGİYE"

Gelir vergi oranının bütün işçiler için yüzde 15’de sabitlenmesi gerektiğini belirten Irgat, “Ücretliler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin TL olarak belirlenmiştir. Geçmiş̧ yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilimine girmeyen birçok isçi, günümüzde mart ayında ikinci vergi dilimine girmektedir. Yılda bir buçuk aylık ücretini vergi olarak ödemektedir. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı, geçmiş̧ yıllarda olduğu gibi, brüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü̈ azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dolaylı vergi ödemektedir. İşçiler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır” dedi.

Irgat, yaşanan sorunların bedelinin işçi ve emeklilere ödetilmemesi gerektiğinin altını çizerek haklarını meydanlarda arayacaklarını belirtti.

20 Ağustos'ta ülke genelinde basın açıklaması yapacaklarını aktaran Irgat, 26 Ağustos’ta Çerkezköy’de, 3 Eylül’de Zonguldak’ta ve son olarak da Ankara’da eylem yapacaklarını duyurdu.