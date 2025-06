Türk-İş sokağa çıktı: Ekmeğimize dokunma

Emek Servisi

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerde iktidarla sendikalar arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Masada işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, dün sabah saatlerinde Anıtpark’ta toplanarak TÜHİS’ten gelen sefalet zammı teklifini protesto etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte kullanılan pankartlarda “Şimşek elini ekmeğimden çek”, “İşçi muhtaç oldu kuru soğana” gibi sloganlar yer aldı.

Yürüyüş sonrası bakanlık önünde konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, yüzde 16’lık sefalet zammı teklifinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "Bakan diyor ki 'Dünyayı biliyorum', ondan şüphem yok... Ama Türkiye'yi inanın bilmiyor. Fakiri, garibi, emeği bilmiyor" dedi.

Türk-İş haftalık eylem programını bugün genel merkezde yapacağı basın toplantısıyla açıklayacak.

“Akabinde Haziran ayının sonunda bazı sendikalarımız grevle ilgili grev kararı almak durumundalar. Kim var? Demiryolu-İş var. Enerji-İş var, Karayolları var, Madenciler var, Makine Kimya var. Bu kardeşlerimizle en geç temmuzun başında grev kararı almak durumundayız. Buradaki sendikalarımızın tamamı 15 gün içinde grev kararı almak mecburiyetindeler. Değerli arkadaşlar, kamuda çalışan işçi asgari ücretin bir tık üstünde ücret alıyor. Her gün her yerde ifade ediyoruz. Ortalama ücret 35.000 lira oldu. Denizaltı yapacaksın, uçak yapacaksın, iletişimde varsın, enerjide varsın. Ülkenin her alanında varsın, 35.000 lira maaş. Ayıptır, günahtır, yazıktır" dedi.

TABUTLU PROTESTO

İşçiler hem eylem boyunca hem yürüyüş süresinde “Aç kaldık", Geçinemiyoruz, Vergi dilimim yüzde 27, zam teklifi yüzde 16 yazılı pankartları ellerinden bırakmadı. Kortej TÜİK binası önünde "Sahtekâr TÜİK" sloganları attı. Mevcut teklifin işçi sınıfının ‘yaşam koşularını yok ettiğini’ Bakanlık binası önüne bir tabut bırakarak protesto ettiler. İşçiler, Atalay’ın eylem programının planlanacağı duyurusunun ardından “Eylem, Eylem!” diye sloganlar atarak protestoyu sonlandırdılar.