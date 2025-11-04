TÜRK-İŞ'ten açıklama: Asgari Ücret Komisyonu'nda olmayacaklar

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi güncel gelişmeler ışığında durum değerlendirmesi yapmak için toplandı.

Toplantının ardından TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında toplantılarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını ilan etti.

Atalay TÜRK-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz" dedi.

Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok" ifadelerini kullandı.

Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti.

Bu yılki Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkin de TÜRK-İŞ'in yanı sıra Komisyon'da bulunan diğer işçi temsilcisi konumundaki HAK-İŞ de katılmama kararı almıştı.