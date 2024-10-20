Türk-İş'ten 'geçinemiyoruz' mitingi: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın!

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen “Zordayız, geçinemiyoruz” mitingi Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda yapıldı.

Mitinge, Türkiye’nin dört bir yanından işçiler katıldı. Mitinge, katılan yaklaşık 100 bini aşkın işçi, yaşadıkları ekonomik sorunlara çözüm ve vergide adalet talepleri için seslerini duyurmaya çalıştı.

Eylemde sırasıyla farklı alanlardan söz alan işçiler konuştu. Konuşmalar sırasında işçiler, “Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Uzlaşma yoksa direniş var”, “Ankara, Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri”, “Yılgınlık yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Gemileri yaktık geri dönüş yok”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganlarını attı.

"HÜKÜMETTEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde açıklamalarda bulundu.

“İşyerlerinde evimizde huzurumuz yok. Bu iş yerlerinde bırakın bir ayı bir hafta bile geçinemezsiniz” diyen Atalay şunları söyledi:

"Bu ülkede emekliler, taşeronlular, staj mağdurları var. Bunların sorunlarını bu ülkeyi yönetenler çözecek, Meclis çözecek. Bu ülkede kadınlar özgürce sokaklarda dolaşsın, kadın cinayetlerine son verilsin. Tarım işçileri traktör üstünde can veriyor. Bu da bizim sorunumuz. Biz artık tüm bu sorunlara karşı hükümetten çözüm bekliyoruz, cevap değil. Bu ülke ne çektiyse özelleştirmeden çekti ama hala her yeri özelleştirmeye devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Orada dört işçimiz olacak. Onlar ne diyorsa harfiyen uyacağız. Onlar ne karar alırsa o aldıkları karara harfiyen uyacağız. Örgütlendiğimiz zaman bizleri kapının önüne koyuyorlar. Öyle bir kanun çıkarın ki işçinin lehine olsun. Mahkemeler 7 yıl sürüyor, arada ne işçi kalıyor ne sendika. Biz hükümete ve bizi yönetenlere sesleniyoruz bizi vicdansız iş verenin eline bırakmayın."

“PATRONLARA DEĞİL İŞÇİYE ÇÖZÜM BUL”

Her gün en az 5 işçi can veriyor. İş kazalarına biran evvel son vermek lazım. Son günlerde ülkede olağanüstü kötü tablolar var. Çocukları öldürenler, atları kesip bize yedirenler var. Buna dair acilen adım atılmalı. Bu restorantlara gitmeyin, boykot edin. Aylardır alanlarda, aylardır iş yerlerinde bugün de buradayız. Bizi duyun, bizi yok saymayın, yarın bunun bedelini ödersiniz. İşten atılmalar devam ediyor. İşçilere mobing yapılıyor. Bununla ilgili ülkeyi yönetenlerin bir sözü yok mu? Patronlara değil bize bir çözüm bulun.

"AYAĞINIZI DENK ALIN"

Bir grup başkanvekili çıkıyor ‘işçinin kaybı yok’ diyor. Bu nasıl bir akıl tutulması? Önümüzdeki hafta Meclis’e ve bütün STK’lara 70 sayfalık bir metin hazırladık onu vereceğiz ve ‘Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin’ diyeceğiz. Onlar düzeltene kadar da biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Mehmet Şimşek’in dünyası başka benim dünyam başka, benim dünyam burası. Bu alandan hükümete, ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Bizi yok saymayın. Biz bu ülkenin yüzde 60’ıyız. Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın. Biz her defasında sandığa gidip size oy vermek zorunda değiliz. Dikkatli olun bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç kalırsınız, enflasyonu düşüreceksinşz diye bizi küçültmeye hakkınız yok.”

İŞÇİLER ATALAY’I YUHALADI

Türk-İş tarafından düzenlenen "Zordayız, geçinemiyoruz" mitinginde bazı işçiler Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşma yaparken yuhaladı. İşçilerin "Sarı sendika istemiyoruz" dövizi tuttuğu görüldü.