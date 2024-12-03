Türk-İş'ten MÜSİAD Başkanı'na 'asgari ücret' tepkisi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık’ta başlayacak olan asgari ücret komisyonu görüşmeleri öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda asgari ücret tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-İş Genel Merkezi’nde ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Biz bu ülkenin yüzde 40'ıyız. Yeri gelince bu ülkenin işçileri yapılması gerekeni yaparlar" dedi. Atalay, asgari ücret zammının çalışanların maaşlarına 1 Şubat'ta yansıyacak olmasına rağmen, 150 gündür ülke olarak asgari ücretin konuşulduğunu ifade etti.

BİZ BU ÜLKENİN YÜZDE 40'IYIZ

Asgari ücret zammına yönelik tartışmalara değinen Atalay, “Asgari ücretli bu ülkede sahipsiz olmaması gerekiyor. Makul insanların asgari ücretlilere sahip çıkması gerekiyor. Bunlar 17 bin liranın ne olduğunu bilmiyorlar, o parayla bir hafta yaşayabilirler mi? Denesinler bakalım. İşçileri işverenlerin merhametine bırakmayın. Biz Meclis’te ya da başka yerlerde kapı kapı dolaşıp sürekli ağlayalım mı? Biz bu ülkenin yüzde 40'ıyız. Yeri gelince bu ülkenin işçileri yapılması gerekeni yaparlar” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD BAŞKANI'NA TEPKİ

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın asgari ücrete yüzde 25’in üzerinde artışı doğru bulmadığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Atalay, “Asgari ücret ile ilgili algı operasyonu yapılıyor. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu. Bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşveren örgütleri 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin, insanların ailesi ile nasıl geçineceğine dair açıklasın. İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret tespit edilmeli. Önümüzdeki hafta komisyon toplanarak rakamları tespit edecek. Önce hükümet ve işveren rakamı açıklayacak, sonra biz rakamımızı açıklayacağız” dedi.

"RAKAMI İŞÇİLER YAZACAK"

Atalay, ayrıca resmi açıklama yapılmadığını belirterek “Tek duyduğumuz, Çalışma Bakanı’nın ‘işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ açıklaması. Asgari ücrete ilişkin rakamı işçiler yazacak. Bu yıl komisyona aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu katılacak” diye konuştu.

TÜİK'E ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

TÜİK’in enflasyon verilerini eleştiren Atalay, “TÜİK verilerine ne kamuoyu ne de biz güveniyoruz. Bu verileri markette pazarda hissetmiyoruz. Herkes yaşıyor. Onların hesabı ile bizim hesap tutmuyor” diye konuştu.