TÜRK-İŞ'ten ülke genelinde ''Zordayız geçinemiyoruz'' eylemi

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, bugün ülke genelinde ‘Zordayız, Geçinemiyoruz’ sloganıyla alanlara çıktı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tarafından 6 Ağustos günü alınan eylem kararı kapsamında, "Zordayız, geçinemiyoruz" sloganıyla tüm illerde Konfederasyona bağlı sendikaların örgütlendiği iş yerlerinin önlerinde basın açıklamaları ve oturma eylemleri gerçekleştirildi.

TCDD Sincan Bakım Şefliği'nde düzenlenen eyleme katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş ve DİSK ile temmuzda aldıkları ortak karar doğrultusunda eylemleri sürdürdüklerini söyledi.

Bugün de TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinde basın açıklaması ve oturma eylemleri düzenlendiğini vurgulayan Atalay, yaptığı konuşmada, "Sebep ne? Hayat pahalılığı. Sebep ne? Vergideki sıkıntılarımız. Sebep ne? Emeklinin ve taşeronun içinde bulunduğu sıkıntı. Bunu ülkeyi yönetenlere bugüne kadar müzakere yoluyla anlatmaya gayret ettik. Maalesef bugüne kadar müspet bir cevap alamadık." ifadelerini kullandı.

ALDIĞIMIZ ÜCRET 6 AYDA ERİDİ!

Düzenlenen eylemlerin diğer gerekçelerinin "satın alma gücünde gerileme, kamu iş yerinde ücret dengesizliği, işsizlik, güvencesiz ve kayıt dışı çalışma, sendikal örgütlenme önündeki engeller" olduğunu aktaran Atalay, "Şu anda kamu iş yerlerinin bir tanesindeyiz, demir yollarındayız. Buradaki tablo daha mı müspet? Yok. 1-1,5 sene evvel bir sözleşme yaptık. Sözleşmede aldığımız ücret 6 ayda eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki, ben 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum. Burada 30 seneyi aşmış arkadaşlarımız var, onlar da böyle bir sıkıntı hatırlamıyor. “ ifadelerini kaydetti.

İlk defa son bir senedir enerji, savunma, demir yolu, kara yolu işçilerinin ve işçilerin tamamının yüzde 40'ının ek iş yaptığını gördüğünü ifade eden Atalay, “Yani biri pazarda çalışıyor, biri kamyonla yük taşıyor, biri düğün salonunda garsonluk yapıyor." dedi.

EKİMDE BÜYÜK MİTİNG!

Atalay, eylemlerini sorunlar çözülene kadar devam ettireceklerini belirterek bir gazetecinin kendine yönelttiği soru üzerine, Ankara'da yapacakları büyük mitingin tarihinin 1 Ekim'deki Başkanlar Kurulunda netleşeceğini fakat 20 Ekim'i geçmeyeceğini açıkladı.

Atalay, daha sonra TCDD 2. Bölge Müdürlüğü girişinde demiryolu işçileri tarafından gerçekleştirilen eyleme katılırken Demiryol-İş Ankara Şube Başkanı Musa Eker tarafından okunan basın açıklamasında işçilerin geçim sorunlarına dikkat çekildi.