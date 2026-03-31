TÜRK-İŞ'ten yoksulluk raporu: Sınır 106 bin TL'yi aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 39 yıldır aralıksız sürdürdüğü "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının Mart 2026 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 32 bin 792 TL’ye yükseldi.

Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderlerle birlikte yoksulluk sınırı 106 bin 817 TL olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 42 bin 585 TL’ye çıktı.

GIDA FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 38,86

TÜRK-İŞ verilerine göre mart ayında Ankara’da gıda fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,32 arttı. “Mutfak enflasyonu” göstergeleri, gıda fiyatlarındaki yükselişin hız kesmeden sürdüğüne işaret etti.

Mart 2026 itibarıyla, gıda harcamalarındaki yıllık artış oranı yüzde 38,86 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 39,30 olarak gerçekleşti.