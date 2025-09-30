TÜRK-İŞ verileri: Eylülde açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Türkiye’de çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla TÜRK-İŞ tarafından her ay düzenli olarak açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verileri, Eylül 2025’te de çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 27.970 TL’ye yükseldi. Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi tüm temel harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı ise 91.109 TL oldu.

BEKÂR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 36.305 TL

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de aynı dönemde 36.305 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan çalışanların bütçesinde giderek büyüyen bir açık oluşturuyor. Eylül ayı itibarıyla asgari ücretli bir çalışanın yaşama maliyeti ile aldığı ücret arasındaki fark 14.201 TL’ye çıktı. Bu durum, gelir ile harcama arasındaki makasın her geçen ay daha da açıldığını gösterdi.

GIDA FİYATLARINDA AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 3.17

TÜRK-İŞ verilerine göre “mutfak enflasyonu” da Eylül ayında dikkat çekici bir artış gösterdi. Aylık bazda gıda fiyatlarında yüzde 3,17’lik yükseliş görülürken, son on iki ayda mutfak enflasyonu yüzde 41,05 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 40,94 olarak hesaplanırken, yılın ilk dokuz ayında gıda fiyatları toplamda yüzde 32,67 oranında arttı.

TENCERENİN MALİYETİ ARTTI

Araştırmada özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının aile bütçesine yansıması öne çıktı. Et ve tavuk fiyatlarındaki yükseliş, yumurtadaki keskin zamlar ve yeşil mercimek ile kırmızı mercimekte görülen fiyat artışları mutfak giderlerini artıran başlıca unsurlar oldu. Ayrıca sebze fiyatlarında genel bir artış gözlenirken, patates fiyatlarında yüzde 15’lik düşüş yaşandı. Ayçiçek yağı ve zeytinyağındaki çift haneli zamlar da dikkat çekti.

GEÇİM SIKINTISI DERİNLEŞİYOR

TÜRK-İŞ’in raporuna göre açlık ve yoksulluk sınırı yalnızca bir gelir düzeyini değil, aynı zamanda insana yakışır bir yaşam standardını işaret ediyor. Elde edilen bulgular, dar gelirli çalışanların ve emeklilerin yaşam şartlarının giderek ağırlaştığını gözler önüne seriyor. Gelir ile gider arasındaki uçurum büyüdükçe, hanelerin sağlıklı beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama gücü daha da zayıflıyor.



